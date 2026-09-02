Alanya Cikcilli'de havalandırma bacasına düşen kedi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apartmanın havalandırma bacasına düşen sokak kedisi kurtarıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki apartmanın havalandırma bacasına sokak kedisi düştüğünü ve çıkamadığını fark edenler durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese ekip yönlendirildi. Apartmandaki sıhhi tesisat borusunun arkasına sığınan kedi aparat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılıp kafese konuldu. Muayenesi ve kısırlaştırılması yapılan kedi daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.