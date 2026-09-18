Alanya'da 1,99 promil alkollü motosiklet sürücüsüne 107 bin 500 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 107 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kestel Mahallesi Sahil Caddesi'nde trafik denetimi yapan ekipler, motosiklet kullanan sürücünün elinde alkol şişesi bulunduğunu tespit etti.

1,99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında alkollü araç kullanması ve diğer kural ihlalleri nedeniyle toplam 107 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.