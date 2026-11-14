Alanya'da 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda şüpheli tutuklandı

Alanya'da 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'ndeki bir adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.K. (39), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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