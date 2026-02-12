Alanya'da 281 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde aralarında sikke, kolye ucu, yüzük ve küpelerin de bulunduğu 281 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Avsallar Mahallesi'nde A.İ'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Evde yapılan aramada 207 sikke, 7 gök taşı, 5 kolye ucu, 3 yüzük, 9 küpe, gözyaşı şişesi ve 49 muhtelif obje ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.