Alanya\'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairedeki yangın söndürüldü, hasar oluştu

Alanya'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairedeki yangın söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede hasar oluştu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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