Alanya\'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairedeki yangın söndürüldü, hasar oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.