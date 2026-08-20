Alanya'da 72 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonda 72 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda M.Ç'ye ait araçta yapılan aramada, 72 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün bulundu.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da 72 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?