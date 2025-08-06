Alanya\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından bir iş yerinin camına çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 3 promil alkollü olduğu, ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Sugözü Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya istikametine giden N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca, ardından bir iş yerinin camına çarparak durdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan N.B.'ye olay yerinde müdahale edildi. N.B.'nin kontrolde 3 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin sorgulamasında N.B.'nin sürücü belgesine, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle geçici olarak el konulduğu öğrenildi.

Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde N.B.'nin kontrolünü kaybettiği otomobilin önce ağaca çarptığı, ardından da kendi ekseni etrafında dönüp savrularak iş yerinin camına çarparak durduğu görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.