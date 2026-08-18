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Alanya'da Avokado Uyarısı

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Tahir Göktepe, avokado hasadında olgunlaşmamış ürünlerin toplanmaması çağrısında bulundu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, avokado hasat sezonunun başlamasıyla üreticilere olgunlaşmamış ürünlerin hasat edilmemesi uyarısında bulundu.

Göktepe, yaptığı açıklamada, ilçede avokado hasadının 'clifton' çeşidiyle başladığını belirtti.

Avokado üreticilerine çağrıda bulunan Göktepe, "Üreticilerimizden kesinlikle olmamış avokadoları hasat etmemelerini istiyoruz. Pazarın, tüccarların ve tedarikçilerin de bu ürünleri almamasını ve talep etmemelerini istiyoruz." dedi.

Yeni sezonda avokado fiyatlarının belirlenmesinde üreticilerin daha etkin rol alması amacıyla adımlar atıldığını kaydeden Göktepe, Ziraat Odası olarak doğrudan fiyat belirleme yetkilerinin bulunmadığını ancak üreticilerin sürece dahil edilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Göktepe, 2026-2027 sezonunda Alanya'nın doğusundan batısına uzanan farklı bölgelerden dört üreticinin fiyat belirleme komisyonunda yer alacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticilerimiz fiyat belirleme komisyonunda etkin rol oynasın. Alın teriyle, gece gündüz emek vererek üretim yapan çiftçilerimizin piyasanın oluşumunda söz sahibi olmasını istiyoruz. Fiyat belirleme sürecinde yer almak isteyen üreticilerimizin piyasayı analiz eden, araştıran ve avokado üretimini ekonomik bir faaliyet olarak sürdüren kişiler arasından belirlenmesini istiyoruz."

Komisyonda yer almak isteyen üreticilerin kendisine veya Alanya Ziraat Odasına başvurabileceklerini belirten Göktepe, başvuruların ardından komisyonun oluşturulacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Alanya, Güncel, Son Dakika

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