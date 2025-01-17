Alanya\'da Bıçakla Öldürme Olayı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Medeni Önem'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Ç (26) ve H.A (26), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Güllerpınarı Mahallesi'nde dün akşam İ.Ç. ve H.A, Medeni Önem'e ait kıraathaneye giderek iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, Önem'i bıçaklamıştı. Önem, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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