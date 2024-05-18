Alanya\'da bir akaryakıt istasyonunda motosiklet yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki motosiklette çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli, Avsallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
Sürücü inmek üzereyken motosiklet, alt kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, akaryakıt istasyonundaki marketin önüne gelen motosikletin alev alması, sürücünün motosikletten düşerek alevlerden kaçması ve istasyon çalışanlarının yangına müdahalesi yer alıyor.
Sürücünün yangında yaralanmadığı öğrenildi.
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