Alanya'da çarpışan motosikletteki Ukraynalı yolcu öldü, otomobil sürücüsü tutuklandı

Alanya'da çarpışan motosikletteki Ukraynalı yolcu öldü, otomobil sürücüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ali Ş. (37) idaresindeki 14 APP 732 plakalı otomobil, Oba Mahallesi Atatürk Caddesi Mesut Otel önünde Harun G. (25) yönetimindeki 56 ABD 252 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Harun G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu Asia M. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Asia M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kaynak: AA
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