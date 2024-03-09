Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.
Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
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