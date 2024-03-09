Alanya'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin çatısında onarım çalışması yapan iki işçi, dengelerini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, ancak H.T. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

09.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:05
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.

Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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