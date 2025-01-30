Alanya'da Çocuklar Temizlik Etkinliği Düzenledi

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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve belediyeye bağlı Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, Galip Dere Plajı'nda temizlik yaparak, "Bu dünya hepimizin" mesajı verdi.

Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin desteğiyle yapılan etkinlikte, belediye binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı temizlendi. Etkinliğe, Başkan Özçelik, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldı.

"Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız"

Etkinlikte minik öğrenciler kendi elleriyle boyadıkları "Bu Dünya Hepimizin" afişini astı. Öğrencilere ve öğretmenlerine böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Başkan Özçelik, "Bir sonraki etkinliğe ailelerinizi de bekliyoruz. Denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmalıyız. Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız. Sizler de büyüklerinizi uyarmalısınız. Böyle anlamlı bir etkinlik tüm vatandaşlara örnek olacaktır" dedi.