Alanya'da Çocuklar Temizlik Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Çocuklar Temizlik Etkinliği Düzenledi

Geniş Video İzle

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve kreş öğrencileri, Galip Dere Plajı'nda temizlik yaparak çevre duyarlılığına dikkat çekti. 'Bu dünya hepimizin' mesajıyla yapılan etkinlikte, minik öğrenciler doğayı koruma çağrısı yaptı.

30.01.2025 17:11  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve belediyeye bağlı Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, Galip Dere Plajı'nda temizlik yaparak, "Bu dünya hepimizin" mesajı verdi.

Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin desteğiyle yapılan etkinlikte, belediye binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı temizlendi. Etkinliğe, Başkan Özçelik, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldı.

"Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız"

Etkinlikte minik öğrenciler kendi elleriyle boyadıkları "Bu Dünya Hepimizin" afişini astı. Öğrencilere ve öğretmenlerine böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Başkan Özçelik, "Bir sonraki etkinliğe ailelerinizi de bekliyoruz. Denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmalıyız. Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız. Sizler de büyüklerinizi uyarmalısınız. Böyle anlamlı bir etkinlik tüm vatandaşlara örnek olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Osman Tarık Özçelik, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Alanya, Güncel, Çevre, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Çocuklar Temizlik Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 02:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Çocuklar Temizlik Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.