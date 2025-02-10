Alanya'da Çocuklara Atıksız Yaşam Bilinci Aşılanıyor

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak ve atıksız yaşam bilincini kazandırmak amacıyla çocuklar için eğitici atölye çalışması yapıldı.

Alanya Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Belediye Kreş ve Çocuk Akademisi öğretmenleri, minik öğrencilerle atık malzemelerden yapılan eğitici atölyede bir araya geldi. Etkinlikte, çocuklara geri dönüşümün önemi ve atıksız yaşamın gerekliliği anlatıldı.

Kullanılmayan CD'ler, eski karton kutu gibi geri dönüştürülebilir materyaller, minik ellerin dokunuşlarıyla sanata dönüştü. Atölye çalışması sayesinde çocuklar, sadece geri dönüşüm değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir yaşam için atıksız yaşam bilincini de kazandı.

Alanya Belediyesi tarafından diğer anaokulu ve kreşlerde de uygulanacak bu tür etkinliklerin çevre bilincinin artırılması ve atıksız yaşamın yaygınlaştırılması için gelecekte de farklı yaş gruplarıyla benzer etkinlikler düzenleneceği açıklandı.