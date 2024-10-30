Alanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Alanya'da Cumhuriyet'in 101. yılı, genç sporcuların meşale ile taşıdığı bayrak ve konserlerle coşkuyla kutlandı. Fener alayı, yerel yöneticilerin konuşmaları ve Oğuzhan Koç'un konseri ile bayram coşkusu zirve yaptı.

30.10.2024 12:43
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(ANTALYA)- Cumhuriyet'in 101'inci yılı Alanya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kızılkule'den Atatürk Anıtı'na genç sporcuların elden ele taşıdığı meşaleyle başlayan program, fener alayı ile devam etti. Bayram coşkusu, Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu ve Oğuzhan Koç konserleri ile zirve yaptı.

Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi tarafından organize edilen programa, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda, dernek ve STK temsilcileri ile on binlerce vatandaş katıldı.

Program, ilçenin sporcu gençlerinin meşale taşıma seremonisiyle başladı. Kızılkule önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndan meşaleyle çıkan gençler, elden ele meşaleyi devrederek Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na getirdi. Burada meşaleyi Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik devraldı. Cumhuriyet ateşinin yakılmasıyla program başladı.

Fener alayına büyük ilgi

Bayram coşkusu, fener alayı ile sokaklara taştı.  Vatandaşlar yürüyüşe, kaldırımdan alkışlar ve meşalelerle katıldı. Yürüyüş, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden Belediye Binası arkasındaki konser alanında sona erdi. Alanya Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla ilçenin dört bir yanını dev Türk bayraklarıyla donattı.

"Cumhuriyet, bizlere bağımsız ve çağdaş bir toplum olmanın kapılarını aralamıştır"

"Mavi gözlü dev adama selam olsun" diyerek sözlerine başlayan Başkan Özçelik, şöyle devam etti:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adım olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını gururla kutluyoruz. Bu önemli gün, yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de temel taşını oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet, bizlere bağımsız ve çağdaş bir toplum olmanın kapılarını aralamıştır. Yerel yöneticiler olarak gelecek nesillere daha güçlü, daha huzurlu bir ülke bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Biz de bu sorumluluk bilinciyle, halkımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'imize emek veren tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Oğuzhan Koç sahne aldı

Bayram kutlamaları, konserlerle sürdü. Sahneye ilk olarak Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu çıktı. Cumhuriyet'e özel pek çok şarkıyı, alanı dolduran kalabalık için seslendiren koro uzun süre alkışlandı. Başkan Özçelik, koro şefi Şehriban Kasapoğlu'na çiçek ve Alanya Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi üyesi bireyler tarafından yapılan filografi sanatı Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra ise sahneye Oğuzhan Koç çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını arka arkaya Cumhuriyet için seslendiren Oğuzhan Koç, hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

Başkan Özçelik, Oğuzhan Koç'a da çiçek ve sanatçı Merve Karlı tarafından yapılan minyatür sanatı eseri hediye etti. Hediyeyi oldukça beğenen ünlü sanatçı, tabloyu evinin duvarına asacağını söyledi. Oğuzhan Koç ayrıca kendisine ilçeden bir öğrencinin sosyal medya üzerinden mesaj attığını ve yurtların erken kapandığı için sahneye geç çıkmamasını rica ettiğini anlattı. Başkan Özçelik de gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirterek, yurtların son girişinin bugüne özel saat gece 24.00'e alındığını açıkladı. Konser gecenin geç saatlerine kadar büyük bir coşku ve heyecanla sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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