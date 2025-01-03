Alanya'da Deprem Korkuya Neden Oldu - Son Dakika
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Alanya'da Deprem Korkuya Neden Oldu

Antalya'nın Alanya açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, valilikten olumsuzluk açıklaması.

03.01.2025 18:54
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Alanya açıklarındaki deprem vatandaşları korkuttu: "Alttan geldi, bina üstüme düşüyor zannettim"

Depremde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Antalya Valiliği şuana kadar kurumlara intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem, vatandaşları oldukça korkuttu. Kendini sokağa atan bir vatandaş gözyaşları içerisinde, "Çok kötüydü. Alttan geldi, bina üstüme düşüyor zannettim. Çok korkunçtu. Allah'ım bir daha göstermesin" dedi. Öte yandan Antalya Valiliği şuana kadar kurumlara intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

AFAD, saat 16.51 sıralarında Merkez üssü Alanya ilçesi açıklarında 7 km derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Özellikle depremin kıyıya yakın kesimde oluşu depremin önemli derecede hissedilmesine neden oldu. Binalardaki vatandaşlar da sallantı sonrası kendilerini sokağa attı.

Sokaktaki vatandaşlardan bir kadın, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şu sözlerle anlattı: "Çok kötüydü. Alttan geldi, bina üstüme düşüyor zannettim. Çok korkunçtu. Allah'ım bir daha göstermesin."

Bir esnaf, "Çok kötüydü. Alttan geldi, bina üstüme düşüyor zannettim. Çok korkunçtu. Allah'ım bir daha göstermesin" diye konutu.

Öte yandan Antalya Valiliği şuana kadar kurumlara intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 16.51'de Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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