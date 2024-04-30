Alanya\'da Drift Yapan Sürücüye 33 Bin 739 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

Cikcilli Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.