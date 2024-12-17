Alanya'da Eğitime Katkıda Bulunan Hayırseverler Anıldı

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(ANTALYA) - Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin anıldığı "Vefa Projesi" kapsamında Hamit Özçelik İlk ve Orta Okulu'nda program düzenlendi. Programa katılan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, öğretmenlere ve öğrencilere hitaben, "Babamız Hamit Özçelik bir Atatürk milliyetçisiydi. Eğitime ve Cumhuriyete çok önem verirdi. Benim de sizlerden tek isteğim bu" dedi.

Alanya'da eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin anıldığı Vefa Projesi, Hamit Özçelik İlk ve Orta Okulu ile devam etti. Proje kapsamında düzenlenen programa; Başkan Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Okul Müdürü Muharrem Uğurlu, Özçelik ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Özçelik'in babası merhum Hamit Özçelik'in kabri başında dualarla anılmasının ardından program öğrencilerin okul bahçesinde hazırladığı renkli etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin okul girişinde büyük ilgi göstererek, alkışlarla karşıladığı Başkan Özçelik ve ailesi, protokol üyeleriyle birlikte Alanya'nın yöresel ürünleri ve kültürel değerleriyle oluşturulan sergiyi gezdi. "Siyah Beyaz Alanya Fotoğrafları Sergisi"nin de bulunduğu etkinlik alanında öğrenciler, halk oyunları gösterisi yaparken; ney dinletisi de katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Programda konuşma yapan Başkan Özçelik, şunları söyledi:

"Bu okulun yapılış sürecinde buradaydık. Şöyle bir bakıyorum ki tamirat bile görmemiş. O zaman buranın işçiliğini yapanlara da bir teşekkür edelim isterim. Buraya okul yapacağımız zaman 'Burası uzak, öğrenciler gelmez' dediler. Şimdi burada bine yakın öğrencinin olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Babamız Hamit Özçelik bir Atatürk milliyetçisiydi. Eğitime ve Cumhuriyete çok önem verirdi. Benim de sizlerden tek isteğim bu. Babam, sağlık sorunları nedeniyle ilkokulu zor bitirmiş. Ne okursa okusun, geniş bir bakış perspektifi vardı ve biz de babamızı örnek aldık. Allah rahmet eylesin bu okulu da yaptırdı ve burada çocuklarımız eğitim görüyorlar. Belediye başkanı olduktan sonra particiliği bir kenara koydum ve oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan Alanya'ya hizmet etmeye gayret ediyorum. Bu memleket hepimizin ve biz, birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Bizim her şeyden önce eğitime ihtiyacımız var. Yetiştirdiğimiz çocuklarımız aydın fikirli olsun. Hak yemesinler, hukuk çiğnemesinler, hile yapmasınlar. Hepiniz kendi çocuklarınızdan bunları istersiniz. Buradaki çocukları da kendi çocuklarınız gibi gördüğünüzden eminim. Benim sizden naçizane isteğim budur."