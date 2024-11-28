Alanya'da El Sanatları Üretici Pazarı Açılıyor

Güncel

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, El Sanatları Üretici Pazarı'nı 30 Kasım Cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi'ndeki Kermes Alanı'nda açmaya hazırlanıyor.

Alanya Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarında üretilen ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı El Sanatları Üretici Pazarı, 30 Kasım Cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi'ndeki Kermes Alanı'nda (Mustafa Uyar Parkı-Belediye Hizmet Binası karşısı) faaliyete geçecek.

Kursiyerlere ürettikleri el emeği ürünleri satma imkanı sunacak pazar, ilçede bir ilk olma özelliği taşıyor. Mahmutlar, farklı milletlerden birçok kişinin yaşadığı dinamik yapısıyla pazarın başlangıç noktası olarak seçildi. İlerleyen süreçte, benzer üretici pazarlarının Alanya'nın merkez, doğu ve batı mahallelerinde de kurulması planlanıyor.

El Sanatları Üretici Pazarı, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.