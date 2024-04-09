Alanya\'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın 'bir numaralı önceliği' olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.
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