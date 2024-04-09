Alanya\'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.