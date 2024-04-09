Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Alanya\'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Eren kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

09.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA

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