Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan firari hükümlü O.C.K'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Çalışmada sonucunda hakkından kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Demirtaş Mahallesi'nde yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?