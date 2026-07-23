Alanya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 173 elektronik sigara ile çok sayıda aparat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen bir işletmede arama yapıldı.

Aramada, 173 kaçak elektronik sigara, 100 elektronik sigara ısıtıcısı, 240 elektronik sigara başlığı ve 265 elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.