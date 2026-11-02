Alanya'da halk otobüsü şoförü ATM'de bulduğu 4 bin 900 avroyu sahibine teslim etti - Son Dakika
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Alanya'da halk otobüsü şoförü ATM'de bulduğu 4 bin 900 avroyu sahibine teslim etti

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Alanya'da özel halk otobüsü şoförü, ATM'de unutulan 4 bin 900 avroyu bulup polis ve banka yetkilileriyle iletişime geçti. Şoför, otobüsün bağlı olduğu kooperatif aracılığıyla ulaştığı para sahibine 4 bin 900 avroyu teslim etti; para sahibi duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ATM'de unutulan 4 bin 900 avroyu bulan özel halk otobüsü şoförü, parayı sahibine teslim etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Dinek Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, sefer dönüşünde para yatırmak için Kestel Mahallesi'ndeki bir ATM'nin önünde durdu.

ATM'den sesler geldiğini fark eden Öner, işlem yapmak için iptal tuşuna bastığı sırada cihazdan 4 bin 900 avro çıktığını gördü.

Parayı alarak kendisinden önce ATM'de işlem yapan ve aceleyle uzaklaşan iki kişiye ulaşmaya çalışan Öner, sonuç alamayınca polis ve banka yetkilileriyle iletişime geçti.

Öner, otobüsünün bağlı bulunduğu Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibi Nadir Akkoyun'a ulaştı. Görüşmelerin ardından 4 bin 900 avro, sahibine teslim edildi.

Zekeriya Öner, ATM'de sıra beklerken önünde iki kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin cihazdan aceleyle ayrıldığını söyledi.

ATM'nin işlem yaptığını ve sesler çıkardığını belirten Öner, şöyle konuştu:

"ATM o ara işlem yapıyordu. Sesler çıkıyordu. Ben de iptale bastım, bir an önce işlemi iptal edeyim diye. O esnada ATM para verdi. Tomarla paraydı, ne kadar olduğunu bilemedim ama parayı alıp arkamı döndüm, arkadaşları göreyim, onlara bilgi vereyim diye. Koşa koşa uzaklaştılar. Ben de parayı alıp cebime koydum, herhangi bir şey başına gelmesin maksatlı. Sonrasında karakolu aradım. Bankayı aradım, bilgilerini verdim. Bugün de kooperatif sayesinde paranın sahibini bulduk ve teslim ettim"

Nadir Akkoyun ise ATM'ye para yatırırken acele ettiğini ve işlemin onaylanmasını beklemeden ATM'den ayrıldığını belirtti.

Öner'in duyarlı davranışının kendisini duygulandırdığını ifade eden Akkoyun, "Aslında parayı bulmaktan ziyade böyle insanların aramızda kalması bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Duyarlı davranışından dolayı şoför arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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