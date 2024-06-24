Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki erkek çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ukrayna uyruklu A.B. (2), girdiği havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.B'yi havuzdan çıkardı.
Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardınan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?