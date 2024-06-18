Alanya'da Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın, hastanede tedaviye alındı.

Cikcilli Mahallesi'nde oturduğu sitenin havuzuna giren İranlı 56 yaşındaki F.G. bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, kadını havuzdan çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, daha sonra Manavgat'taki özel bir hastaneye sevk edildi.

F.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.