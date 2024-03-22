Alanya\'da Husumet Nedeniyle Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Avsallar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) tabancayla öldüren N.B, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
Avsallar Mahallesi'nde 17 Mart'ta aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy ile tartışan N.B, tabanca ile Fidanboy'u vurup motosikletle kaçmıştı.
Fidanboy kaldırıldığı hastanede ölmüştü.
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