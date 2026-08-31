Alanya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Alanya'da inşaatın ikinci katından düşen Yavuz Özbek, hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında kalıp malzemelerini taşıyan Yavuz Özbek (45), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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