Alanya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Avsallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Yusuf Ergin (54), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, inşaat işçisinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ergin'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
