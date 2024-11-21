Alanya'da İş Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da İş Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Alanya\'da İş Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz taşımada kullanılan raylı sistemin halatının kopması sonucu meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Depo sahibi ve raylı sistem operatörü tutuklandı.

21.11.2024 21:49  Güncelleme: 21:50
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde muz taşımada kullanılan raylı sistemin halatının kopması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan depo sahibi Haşim Kaçmar (53) ve raylı sistemin operatörü Mustafa Değerli (42), tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35), Yusuf El Yusuf (25) ile Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57) seranın içinde taşıma için kullanılan raylı sistemin kasasına muzları yükledikten sonra kendileri de kasaya bindi. Muzları seranın dışındaki alana götürmek isteyen 4 işçinin bulunduğu kasa hareket ettiği sırada bağlı olduğu halat koptu. Hızla hareket eden kasa aşağı doğru inerek, beton zemine çarptıktan sonra durabildi. Kasada bulunan 4 işçi çevreye savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeker'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Mevlüt Tokaç, Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Mevlüt Tokaç tedaviye alındığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf'un ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından işçilere seradaki muzu kestiren deponun sahibi Haşim Kaçmar ve raylı sistemin operatörü Mustafa Değerli gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Kaçmar ve Mustafa Değerli çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Mevlüt Tokaç'ın cenazesinin ikindi vakti Özvadi Çamlı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da İş Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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