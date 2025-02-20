Alanya'da İşgal Altındaki Park Alanı Temizlendi - Son Dakika
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Alanya'da İşgal Altındaki Park Alanı Temizlendi

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Alanya Belediyesi, Tosmur Mahallesi'nde işgal edilen park alanını tamamen temizleyerek yıkım gerçekleştirildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, restorana ait yapıları yıkarak kamu alanlarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

20.02.2025 12:46  Güncelleme: 14:06
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(ANTALYA) - Hüküm ve tasarrufu Alanya Belediyesi'ne ait Tosmur Mahallesi'ndeki park alanını işgal eden restoran ve restorana ait yapılaşma tamamen yıkılarak alan temizlendi.

Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, Tosmur Mahallesi'nde bulunan restoranın, belediyeye ait 862 metrekarelik alanını işgal ettiğini belirledi. Yapılar, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün talebi ve Alanya Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü koordinesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince polis ile zabıta kontrolünde yıkıldı. D-400 Karayolu üzeri Tosmur Kavşağı batısı 3. Sokak'taki alanın, imar planında park alanı olarak ayrıldığı belirlendi.

Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak, incelemeler sonucunda belirlenen işgaliyenin ivedilikle alandan kaldırıldığını belirterek, "Tosmur Mahallesi'nde tespitini gerçekleştirdiğimiz, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait alandaki söz konusu restoranı ekiplerimizle kontrollü bir şekilde alandan kaldırdık. Alanya Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik öncülüğünde kentimizin doğusundan batısına kadar her noktasında kamu alanlarının işgali ve kaçak yapı ile mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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