Alanya\'da kaçırma ve 15 milyon avroluk senet şantajı iddiasında 8 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçırma ve şantaj yoluyla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yaşayan H.G'nin dağlık alana kaçırıldığı, ailesine şantaj yapılarak 15 milyon avro tutarında senet imzalatıldığı ve H.G'nin olaydan iki gün sonra serbest bırakıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemelerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, silahlı yağma, adam kaçırma ve senet suçlarından şüpheli kadın M.O ile S.G, V.T.T, Z.G, T.C.A, M.E, Ş.B.A. ve N.H'yi ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait, zorla imzalatıldığı belirtilen çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerden N.H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7 zanlı adliyeye sevk edildi.