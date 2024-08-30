Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak turist, tatil yaptığı otelin odasında ölü bulundu.
Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Kazakistan uyruklu Tatyana Maichuk'un (48) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.
Maichuk'un hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Maichuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da tatil yapan Kazak turist otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?