Alanya'da kontrolden çıkan otomobil 50 metrelik şarampole düştü, 2 kişi yara almadı - Son Dakika
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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil 50 metrelik şarampole düştü, 2 kişi yara almadı

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Alanya\'da kontrolden çıkan otomobil 50 metrelik şarampole düştü, 2 kişi yara almadı
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Alanya'da dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçtaki 2 kişi yara almadan kurtuldu ve kendi imkanlarıyla ayrıldı; jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı yara almadan atlatan araçtaki 2 kişinin olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı belirlendi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kızılcaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. O.K. yönetimindeki 07 CLM 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HALAT SİSTEMİYLE İNDİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, uçuruma inebilmek için halat sistemi kurdu. Şarampole inen ekiplerin yaptığı incelemede, araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi. Araçtaki O.K. ile beraberindeki kişinin kazayı yara almadan atlattığı ve kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığı belirlendi.

Öte yandan olay sırasında sürekli çalan cep telefonu itfaiye görevlisi tarafından bulundu. Telefona gelen çağrıyı itfaiye çavuşu yanıtlayıp, kazayla ilgili bilgi verdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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