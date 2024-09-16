Alanya'da Metruk Bina Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkıldı

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(ANTALYA)- Alanya Belediye ekipleri, bina sahiplerinin başvurusu ve Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde Şekerhane Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binayı yıktı.

Belediye Yapı Kontrol Birimi ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, afet riski altındaki alanlar, bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ile arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye, yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemeye yönelik 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'na göre, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'taki 246 ada, 51 parselde bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kullanılmadığından dolayı illegal işler için uğrak nokta haline gelerek, mahalle sakinlerini rahatsız ettiği belirtilen söz konusu 4 katlı metruk yapı, bina sahiplerinin başvurusu sonucu Belediye ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlanarak, yıkıldı. Mahalle sakinleri, Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti.