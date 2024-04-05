Alanya\'da metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Toslak Mahallesi'nde kontrolden çıkan H.S. (22) idaresindeki 07 AIB 165 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki tek katlı metruk binanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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