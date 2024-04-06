Alanya\'da Misinaya Dolanan Caretta Caretta Kurtarıldı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Germencik'te birinci sırada yer alarak belediye başkanlığına seçilen Burak Zencirci, mazbatasını ikiz bebekleri Piraye ve Özgür ile birlikte aldı. Bebeklerin neşeli tavırları ve renkli gözlükleri törene renk kattı.