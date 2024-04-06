Alanya'da Misinaya Dolanan Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Misinaya Dolanan Caretta Caretta Kurtarıldı

Alanya\'da Misinaya Dolanan Caretta Caretta Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, balıkçı barınağındaki tur teknelerinin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde çırpınan bir caretta caretta, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da yardımıyla caretta carettanın ayaklarına dolanan misinayı çıkardıktan sonra deniz kaplumbağasını tekrar denize bıraktı.

06.04.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde misinaya dolanan caretta caretta, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkçı Barınağı'ndaki tur teknelerinin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde deniz kaplumbağasının çırpındığını gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye tekneyle ulaşan ekipler, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı.

Vatandaşların da desteğiyle caretta carettanın ayaklarına dolanan misina uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı.

Kaynak: AA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Hayvan Hakları, Kurtarma, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Misinaya Dolanan Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı
    16:27 Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı

    31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Germencik'te birinci sırada yer alarak belediye başkanlığına seçilen Burak Zencirci, mazbatasını ikiz bebekleri Piraye ve Özgür ile birlikte aldı. Bebeklerin neşeli tavırları ve renkli gözlükleri törene renk kattı.

  • Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
    16:25 Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da yarın Şanlıurfa'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi.

  • Ankara'daki Otobüs Terminalinde Bayram Yoğunluğu
    16:25 Ankara'daki Otobüs Terminalinde Bayram Yoğunluğu

    Bayram tatili için şehir dışına çıkmak isteyenler, Ankara'daki şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturuyor. Otobüs işletmeleri ek seferler düzenlerken, otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dron ile görüntülendi.

  • Ereğli'de Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu
    16:25 Ereğli'de Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi akınına uğruyor. Kepez Mahallesi'nden ilçe merkezine uzanan araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için önlemler alıyor.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti Kate Middleton’a gizli mesaj mı yolladı Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
15:13 Ünlü oyuncu Ahmet Kural baba oldu Ünlü oyuncu Ahmet Kural baba oldu
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da Baraj Patlaması: 2.400’den Fazla Ev Sular Altında Rusya'da Baraj Patlaması: 2.400'den Fazla Ev Sular Altında
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 16:32:02. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Misinaya Dolanan Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement