Alanya'da Misinaya Takılan Caretta Caretta Yavrusu Kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde misinaya takılan caretta caretta yavrusu, tekneciler tarafından kurtarıldı.

Gezi teknesi sahipleri Hasan Kutlucan ve Kerim Akıllı, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan misinaya takıldığını fark etti.

Kutlucan, tekneye aldığı caretta carettayı misinadan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, Kutlucan'ın yavruyu sudan çıkardıktan sonra misinadan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.