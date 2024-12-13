Antalya'nın Alanya ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.B.Ü'nün (18) kullandığı 34 PJ 5142 plakalı cip, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, Ali Kılıç (35) idaresindeki 07 ACZ 312 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi.
Yapılan testte 2,29 promil alkollü olduğu anlaşılan araç sürücüsü A.B.Ü, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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