Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bulgaristan uyruklu D.İ.T. (62) idaresindeki yabancı plakalı otobüs, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda Sinan Akdal (36) kontrolündeki 07 CAF 933 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdal'ın cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi.
Sinan Akdal'ın Okurcalar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Kayıp - Son Dakika
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