Alanya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Alanya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

21.02.2026 19:56
Antalya Alanya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.A'nın (23) kullandığı 07 NR 015 plakalı otomobil, Çıplaklı Mahallesi'nde Emre Bilen (26) idaresindeki 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Alanya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

