Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: İki Ölü, İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Alanya\'da Muz Serasında İş Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasında raylı sistemin halatının kopması sonucu meydana gelen kazada, Suriye uyruklu iki işçi yaşamını yitirdi. Olayda iki işçi de ağır yaralandı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı ve iki sera yetkilisi gözaltına alındı.

21.11.2024 00:08  Güncelleme: 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde serada muz taşımada kullanılan raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucu meydana gelen kazada işçiler Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) olay yerinde, Mevlüt Tokaç (39) ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 işçi de tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker ve Yusuf El Yusuf ile Mevlüt Tokaç ve Ahmet Okyanus (57) seranın içinde ürünlerin taşınması için kullanılan raylı sistemin kasasına topladıkları muzları yükledi ve kendileri de kasaya bindi. Muzları seranın dışındaki alana götürmek isteyen 4 işçinin bulunduğu kasa rampa aşağı hareket ettiği sırada bağlı olduğu halat koptu. Hızla aşağı doğru inerken beton zemine çarpan kasadaki 4 işçi çevreye savruldu.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeker'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Mevlüt Tokaç, Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Mevlüt Tokaç tedaviye alındığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf'un ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

2 SERA YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri serada incelemelerde bulundu. Kazanın neden meydana geldiğini belirlemek amacıyla detaylı soruşturma başlatıldı. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, seranın yetkililerinden H.K. (53) ve M.D. (42) gözaltına alındı.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK

Kaynak: DHA

İş Kazası, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: İki Ölü, İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 00:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: İki Ölü, İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.