Alanya'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Vatandaşlar, Mahmutlar Mahallesi sahilinde hareketsiz caretta caretta olduğunu fark etti.
İhbar üzerine sahile gelen Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği ekipleri, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.
Ekipler tarafından caretta caretta sahilden alındı.
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