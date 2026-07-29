Alanya'da Orman Yangını Çıktı
Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde yangın çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alanya'ya bağlı Sapadere Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye yönlendirilen ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı.
Kaynak: DHA
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