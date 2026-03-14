Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangın hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm zarar gördü.
Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık Sokak'taki ormanda başladı. Alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arazöz, itfaiye ve ilk müdahale araçlarıyla yapılan çalışmada yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,
