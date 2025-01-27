Alanya'da Otelde Yangın: 4 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Alanya'da Otelde Yangın: 4 İşçi Kurtarıldı

Alanya\'da Otelde Yangın: 4 İşçi Kurtarıldı

Alanya'daki otelde çıkan yangında mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.01.2025 18:47
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangında, mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer AA muhabirine, inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti.

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangını kontrol altına almak için bütün itfaiye ekibinin özverili çalıştığını söyledi.

İşçilerin kurtarıldığını belirten Özçelik, "Toplam 4 işçimiz kalmıştı, kurtarıldı. Yangın, ilk bilgilere göre inşaat çalışması sırasında kaynak ateşinin sünger yatakların üzerine düşmesi sonucu başlamış, kesin değil ön bilgi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Otelde Yangın: 4 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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