Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Cebir'in kullandığı motosiklet ile M.Y. tarafından kullanılan otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

30.06.2024 23:21
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Cebir (23) idaresindeki 07 AFJ 068 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda M.Y'nin kullandığı 33 AJD 959 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta bulunan A.Ş. hafif yaralandı.

Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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