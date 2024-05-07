Alanya'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Alanya'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Alanya\'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.05.2024 17:22
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi, gözaltındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı 07 BPJ 658 plakalı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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