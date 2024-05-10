Alanya'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Alanya\'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kimliği belirsiz sürücüye ait olan bir otomobil, Tosmur Mahallesi'nde duvara çarparak takla attı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve beraberindeki biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

10.05.2024 20:49
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BRH 698 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi'nde duvara çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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