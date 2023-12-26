Alanya\'da park halindeki motosiklet çalındı, hırsızlık anı kamerada

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Sugözü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önüne park ettiği 07 ALP 549 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Resul Bayram olayı polise bildirildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya olarak binanın önüne gelen şüphelinin, motosikletin direksiyonunun kilitli olmadığını fark etmesi üzerine binip ittirerek yokuş aşağı uzaklaştığı görüldü. (DHA)