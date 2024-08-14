Alanya'da safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu araçta bulunan annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

14.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu araçta bulunan annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam Emre Alıcı yönetimindeki safari aracının, Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiği ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, aracın rampada park halindeyken hareket ederek uçuruma yuvarlandığı görülüyor.

Emre Alıcı idaresindeki 07 AYK 819 plakalı safari aracı, rampada geri manevra yaparken uçurumdan yuvarlanmış, sürücünün eşi Esma Alıcı yaşamını yitirmiş, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı ise yaralanarak hastanede tedaviye alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, antalya, trafik, Alanya, Acil Durum, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:51 Hakan Çalhanoğlu’ndan çok konuşulacak transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 11:55:54. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement